Lüdershausen. Unfall auf der B209: Der Fahrer eines BMW ist aus bislang unbekannter Ursache zwischen Lüdershausen und Marienthal von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den verunfallten Pkw gegen 12.40 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Der 78 Jahre alte BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Pkw eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die B209 wurde in der Mittagszeit zeitweise halbseitig gesperrt.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in der LZ.