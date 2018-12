Lüneburg. Eine Familientragödie überschattet das Weihnachtsfest: Eine Frau hat sich am Sonntagmorgen das Leben genommen und auch ihr Kleinkind mit in den Tod gerissen. Wie die Polizei bestätigt, ist sie mit ihrem Wagen bei Rettmer mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum gefahren. Das Auto ging in Flammen auf. Für Mutter und Kind kam jede Hilfe zu spät.

von Carlo Eggeling