Landkreis und Campus Management unterschreiben Betreibervertrag

Lüneburg. Landrat Manfred Nahrstedt und der Geschäftsführer der Campus Management GmbH, Klaus Hoppe, haben den Betreibervertrag für die künftige Arena Lüneburger Land unterzeichnet. Das teilte der Landkreis Lüneburg mit. Auch Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge war zu dem Termin an Silvester in die Kreisverwaltung gekommen, die Hansestadt beteiligt sich finanziell an dem Projekt: „Dass wir als Oberzentrum eine solche Arena bekommen, ist dringend notwendig“, betonte er und resümierte mit Blick auf die zurückliegenden Jahre: „Es lohnt sich immer wieder, dicke Bretter zu bohren und an eine Vision zu glauben.“ Gleichzeitig dankte er allen Kreistagsabgeordneten, die im Dezember 2018 für den Bau der Arena gestimmt hatten.

Vertragslaufzeit beträgt insgesamt zehn Jahre

Die Vertragslaufzeit zwischen der Campus Management GmbH und dem Landkreis Lüneburg beträgt insgesamt zehn Jahre.

Wie berichtet, fangen die Bauarbeiten der neuen Arena in etwa zwei Wochen an. Die Bau- und Planungskosten für die Veranstaltungshalle beziffern die Planer auf rund 14,7 Millionen Euro netto, hinzu kommen Grundstücks- und Beratungskosten sowie möglicherweise Umsatzsteuer. Damit läge das Investitionsvolumen bei insgesamt 19,4 Millionen Euro, die Hansestadt Lüneburg übernimmt mit 4,4 Millionen Euro knapp ein Viertel der Kosten. lz

