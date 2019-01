Ermittlungen nach dem Weihnachtsmarkt

Lüneburg. Eigentlich ist Weihnachten ein Fest des Friedens – doch an der Heiligengeiststraße ist die Stimmung eher gereizt – der Weihnachtsmarkt im Innenhof des Lokals Krone ist nun ein Fall für die Polizei. Kronen-Wirt Lutz Stoffregen hatte den Markt hinter seinem Restaurant mit einem Kollegen und dessen Frau gemeinsam betrieben.

Nun der Verdacht: Es gab einen Griff in die Kasse. Die Polizei bestätigt, dass ihr eine entsprechende Anzeige Stoffregens vorliegt. Ansonsten hält sie sich bedeckt. Stoffregen bestätigt die Anzeige und sagt ansonsten: „Kein Kommentar.“ Der Beschuldigte war trotz zweier telefonischer Versuche und der Bitte um Rückruf nicht für die LZ zu erreichen.

So bleibt, was man sich in der Gastro-Szene erzählt. Doch das, so heißt es von berufener Seite, soll „nicht falsch“ sein: Zum zweiten Mal haben die beiden Partner gemeinsam eine Veranstaltung auf dem Kronen-Hof geplant. Involviert war neben Stoffregen die Firma der Ehefrau seines Kollegen, die auch andere Veranstaltungen in Lüneburg feiert und über einige Erfahrung verfügt.

Gerüchte in der Szene

Hatten die beiden in ihrem winterlichen Dorf beim ersten Mal ein Kassensystem im Einsatz, soll es in dieser Saison keines gegeben haben. Irgendwann soll Stoffregen in den vergangenen Wochen über Unregelmäßigkeiten gestolpert sein. Daraufhin, so erzählt es die Szene, habe er eine Videoüberwachung installiert. Als er seinen Partner auf mögliche Merkwürdigkeiten ansprach, soll der alles weit von sich gewiesen haben. Als dieser dann mit den angeblich eindeutigen Aufnahmen konfrontiert wurde, sei er aber sprachlos gewesen.

Inzwischen hat der Mann in der Krone Haus- und Hof-Verbot erhalten. Stoffregen hat seine Hütten-Gastronomie bis Jahresende allein weiterbetrieben, gestern war er mit dem Abbau beschäftigt.

Nicht das erste Mal Probleme

Der nun beschuldigte Gastronom hatte schon einmal Kassenprobleme: Im September hatte das Amtsgericht den Mitvierziger wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er hatte ein florierendes Lokal in der Innenstadt betrieben, 2013 und 2014 soll er dafür aber nicht die vollen Abgaben entrichtet haben. Er hatte, wie berichtet, zunächst behauptet, sein Personal habe ihn bestohlen. Die Anklage ging allerdings davon aus, dass die Kassensysteme manipuliert worden waren – durch den Wirt.

Das Gericht folgte der Argumentation der Staatsanwältin und ging von einem geschätzten Steuerschaden von 82 000 Euro aus, der Wirt wurde zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt, also 15 000 Euro.

Der Satz bemisst sich nach dem Einkommen des Angeklagten. Das lag nach seinen Angaben bei 450 Euro pro Monat. Das Geld erhalte er, so seine Aussage damals, für die Organisation eines Weihnachtsmarktes in der Innenstadt: „Da bin ich nur das Gesicht, weil man mich kennt. Meine Frau und mein Schwiegervater betreiben die Gesellschaft.“ Seine Frau verdiene gut, man habe eine gemeinsame Kasse. Eben diese Gemeinsamkeit war laut Richterin die Grundlage bei der Bemessung der Geldstrafe.

Was im aktuellen Fall herauskommt, bleibt abzuwarten.

Von Carlo Eggeling