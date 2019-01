Schüsse am Lüneburger Marktplatz

Lüneburg. Das Ballern aus einer Schreckschusswaffe sorgte am Montag mittag für erschrockene Gesichter am Lüneburger Marktplatz. Laut LZ-Informationen soll ein Mann gegen 13 Uhr mit einer solchen Pistole in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Derzeit suchen Polizeibeamte die Innenstadt nach dem Schützen ab. lz