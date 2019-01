Wittorfer Schützenverein droht das Aus

Bürgermeister übt Kritik

„Ich finde keine Worte. Das tut mir in der Seele weh, dass dieser Verein offensichtlich stirbt“, sagt Wittorfs Bürgermeister Michael Herbst. Er war seit 1972 Mitglied des Schützenvereins Wittorf und trat vergangenen September aus. Grund seien persönliche Anfeindungen ihm gegenüber seitens anderer Schützen gewesen, verbunden mit dem Vorwurf, die Gemeinde würde sich nicht um den Verein kümmern. Laut Herbst habe der Verein in den vergangenen fünf Jahren mehrere 10 000 Euro an Kosten verursacht, die die Gemeinde mitgetragen habe. Herbst hat hingegen den Glauben an die Vereinsführung verloren, „die nicht in der Lage war, eine Verhandlungsbasis zu finden, gegenüber den Mitgliedern nicht besonders mitteilsam war und auch keine Ratschläge annehmen mochte“.