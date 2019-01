Rosskur für altes Forsthaus

Weiteres Projekt

Anbau an die Turnhalle Stove

Gefördert wird in der Leader-Region Achtern-Elbe-Diek unter anderem auch der Anbau an die Sporthalle in Stove. Projektträger ist die Gemeinde Drage in Partnerschaft mit dem Turn- und Sportverein Schwinde. Ziel ist es, die gut und vielfältig genutzte Turnhalle Stove um einen Multifunktionsraum zu erweitern, und diesen für Angebote im Bereich des Präventions- und Gesundheitssports zu nutzen.