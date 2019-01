Alter Schweinestall in Flammen

Wohlenbüttel. Alarm am Donnerstagnachmittag auf Hof Stegen in Wohlenbüttel: Aus ungeklärter Ursache geriet ein Nebengebäude in Brand. Mehrere umliegende Feuerwehren gingen gegen die Flammen vor. Eine zufällige vorbeikommende Autofahrerin habe die Flammen gegen 16.30 Uhr gesehen und sie informiert, heißt es aus der Familie, deren Geschichte im Dorf über 17 Generationen rund 500 Jahre zurückreicht.

Niemand wurde verletzt

Niemand wurde verletzt, die Pferde, die sonst in den Ställen stehen, waren auf der Weide. Die Helfer verhinderten, dass der Brand auf angrenzende Gebäude übergriff. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. bau

Mehr dazu lesen Sie am Freitag in der LZ.