18-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Tosterglope. Eisglatte Fahrbahnen haben am Freitag für eine Reihe von Unfällen in Stadt und Landkreis Lüneburg gesorgt. Am schlimmsten traf es einen 18-Jährigen zwischen Katemin und Tosterglope. Der junge Mann war mit seinem Mitsubishi Colt von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und wurde komplett zerstört. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei den anderen Glätteunfällen im Gebiet des Landkreises blieb es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei meist bei eher kleineren Blechschäden oder allenfalls leichten Verletzungen. lz