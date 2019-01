Pieksige Hausgenossen von Pink bis Grün

Laubhaufen für den Winterschlaf

Unordnung hilft Igeln

Igel sind nachtaktive Tiere, die sich mit einem Winterschlaf durch die kalte Jahreszeit retten. Vierbeiner, die jetzt herumlaufen, benötigen in jedem Fall Hilfe, denn sie sind krank, verletzt oder unterernährt – oder haben ihr Nest verloren. Wer gesunden Tieren helfen will, bietet ihnen im Herbst dichtes Gebüsch, Reisig- und Komposthaufen oder trockene Hohlräume unter Holzstapeln in Gartenhäuschen oder unter Treppen als Schlafplätze. Auch Blätter, Gestrüpp, Reisig und Zweige dürfen in einer Gartenecke liegen bleiben. Diese Materialien nutzen Igel, um ihre Nester zu isolieren und sich während des Winterschlafs darin einzuwickeln. Je größer der Haufen, desto besser ist die Wärmedämmung.