Anwohner am Kreideberg sitzen auf dem Trockenen

Lüneburg. Aufgrund einer Störung an den Wasserversorgungsleitungen in der Otto-Snell-Straße sind derzeit mehrere Haushalte am Kreideberg von der Wasserversorgung abgeschnitten. Betroffen sind folgende Straßen: Otto-Snell-Str. 2-10, Schomaker Str. 65-75, Krügerstr., Curiostr. teilweise, Brockwinkler Weg teilweise, Wienenbüttler Weg, Dempwolfstraße, Bennigsen Straße, Bodestraße.

Die Reparaturen laufen

Die Reparaturarbeiten sollen bis voraussichtlich Mittwoch, 12 Uhr andauern. „Dafür ist es notwendig, die Wasserleitungen im Umkreis der Schadensstelle stillzulegen“, erklärt Sebastian Metzler von der Purena GmbH. Welcher Schaden genau vorliegt, konnte er jedoch noch nicht sagen. Auf seiner Homepage empfiehlt das Wasserversorgungsunternehmen, die Wasserentnahmestellen im betroffenen Gebiet im Zeitraum der Reparatur geschlossen zu halten.

Weitere Informationen folgen.

lz