Einbrecher lässt Tischdecke zurück

Lüneburg. Bereits am 19. Dezember 2018 sind unbekannte Täter u.a. in ein Wohnhaus in der Alec-Moore-Straße eingebrochen und haben bei dem Einbruch Bargeld erbeutet. Ungewöhnlich ist, dass die Täter eine Tischdecke am Tatort zurückgelassen haben, die den Bewohnern der betroffenen Wohnung weder gehört noch bekannt ist. Die Ermittler fragen daher: wer kann sachdienliche Hinweise auf die Herkunft bzw. den Eigentümer der Tischdecke geben? Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215 entgegen.