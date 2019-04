Angst um die Jobs wächst

Stimmen der Politiker

Unterstützung für die Belegschaft

Die Turbulenzen um Yangfeng erreichen die Politik. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhard Pols will sich mit seinem Parteifreund, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, in Verbindung setzen. „Er kann mit dem Management reden, um einen massiven Arbeitsplatzabbau in Lüneburg zu verhindern.“ Dabei könnte es gegebenenfalls auch um eventuell notwendige Landesbürgschaften gehen. Althusmann, der einst im Lüneburger Rat saß, kenne den Betrieb gut.

Eine Rolle spielt auch der Verkauf von Grundstücken an den Lüneburger Immobilienunternehmer Jürgen Sallier, ihm gehören die Areale, auf denen die beiden Werke stehen und die bis 2025 an Yanfeng verpachtet sind. Für das Gelände in der Goseburg bestehen Spekulationen: Da Sallier auch Flächen Auf der Hude gehören sollen, wäre eine andere Nutzung denkbar – unter anderem für Wohnungen.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Detlef Schulz-Hendel teilt mit: „Ich werde Oberbürgermeister Mädge anschreiben und ihn nach seinem Informationsstand zu den in der LZ genannten Grundstücksgeschäften von Sallier fragen. Es kann nicht sein, dass auf dem Rücken der dort Beschäftigten Spekulationen betrieben werden und eine Schlüsselbranche Niedersachsens hier durch Interessen gefährdet wird.“

Ulrich Mädge sagt auf LZ-Anfrage: „Ich befinde mich derzeit in Terminabsprache mit dem Unternehmen. In einem Gespräch mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat werden wir die aktuelle Situation besprechen. Wir möchten hier erfahren, wie es weitergeht und ob und wie wir unterstützen können. Denkbar ist etwa, dass wir – wie in der Vergangenheit geschehen – das niedersächsische Wirtschaftsministerium mit ins Boot holen, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu erörtern.“