„Fridays for Future“ veröffentlichen Forderungen

Die "Fridays for Future"-Bewegung hat am Montag einen Forderungskatalog mit sechs Punkten veröffentlicht. Auch die Lüneburgerin Lisa Steinwandel (auf diesem Archivfoto von der Demonstration am 15. März mit gelber Jacke) hat daran mitgearbeitet. (Foto: A/t&w)