Fähre „Tanja“ setzt wieder über die Elbe

Bleckede. Seit Mittwoch Morgen setzt die „Tanja“ wieder zwischen Darchau und Neu Darchau über. Die Fähre hatte Ende vergangener Woche ihren Betrieb eingestellt. Grund dafür war ein Antriebsschaden, der nun in der Werft in Lauenburg behoben werden konnte, erklärt Merle Rahmann vom Fachdienst für Schule, Kultur und ÖPNV des Landkreises Lüneburg.

Ausflügler mussten auf die etwas weiter stromabwärts gelegene Fähre „Amt Neuhaus“ in Bleckede ausweichen, die allerdings von Freitag bis Samstagabend ebenfalls am Ufer geblieben war. Eine Lüneburger Firma behob das Problem eines defekten Hydraulikzylinders aber noch am Samstag.

Die Fährverbindung ist besonders wichtig für Pendler, die regelmäßig die Elbe überqueren, denn auch an der Elbbrücke in Lauenburg stehen Arbeiten an. „Dort behebt die Deutsche Bahn bis Mitte Mai Korrosionsschäden“, so Merle Rahmann. „Für Fußgänger und Radfahrer wird noch bis Donnerstag, 11. April, ein Notweg eingerichtet, den sie ab dann nutzen können.“ Hierfür ist die Straße halbseitig gesperrt, es ist mit Verzögerungen zu rechnen. lz