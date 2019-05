+ + + Wahl 2019 + + + Newsticker, Zitate und Videos + + +

18.50 Uhr: Lüneburgs OB Ulrich Mädge erwartet nach dem Europawahlergebnis kläre Konsequenzen in der SPD: „Raus aus der Bundesregierung und neu aufstellen.“ Dazu gehöre auch ein Wechsel im Parteivorsitz, erwartet Mädge, dass „aus der Riege unserer Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen Verantwortung übernommen wird“. Auf einen Favoriten will er sich nicht festlegen -„da gibt es einige“.

18.43 Uhr:

„Bin sehr glücklich über das Ergebnis. Nicht nur für die Grünen, sondern weil es auch eine klares Bekenntnis für Klimaschutz und gegen den Rechtsruck in Europa, jedenfalls auf Deutschland bezogen.“ – Detlev Schulz-Hendel (Grüne) zu EU-Wahl

18.40 Uhr: Ist Andrea Nahles nach diesem Europawahlergebnis zu halten? Brigitte Mertz outet sich als Fan von Martin Schulz: „Andrea Nahles war eine hervorragende Arbeitsministerin. Sie hat es aber nicht geschafft, die Partei zusammenzuführen.“

18.38 Uhr: Nach 6 von 213 Schnellmeldungen: Jens Böther rutscht unter 50 Prozent: 46,95, dahinter Norbert Meyer 27,29 und Erika Romberg 17,95 Prozent.

18.38 Uhr:

„Nach ersten Prognosen bin ich froh, dass die Rechten wohl in die Schranken gewiesen würden. Zum schlechten Ergebnis der SPD: Mal gucken, ob man da im Bund nicht Mal was tun muss.“ – Thomas Maack, Bürgermeister-Kandidat in Adendorf

18.36 Uhr:

„Das ist niederschmetternd, kann nur nach oben gehen.“ – Erika Romberg, zu ersten Zahlen Landratswahl

18.35 Uhr:

„Das wird im Kreis eine enge Kiste zwischen schwarz und grün“ – Dirk Lindemann, stellvertretender Bürgermeister in Hohnstorf

18.26 Uhr: Das erste Landratsergebnis liegt aus der SG Dahlenburg vor. Böther 50.6, Meyer 24,1, Romberg 21.7, Graff 3.6. Wahlbeteiligung 71,55, 116 Wahlberechtigte – ein ganz kleines Wahllokal.

18.24 Uhr: Die Hoffnung bei den SPD-Mitgliedern liegt jetzt auf der Landratswahl. Zwischen 33 und 37 Prozent wird hier als Ergebnis für Norbert Meyer erhofft. Der Landratskandidat ist zunächst in seiner Samtgemeinde Ostheide, wird anschließend beim NDR sein und gegen 20 Uhr auf der Wahlparty erwartet.

18.19 Uhr: An der SPD-Basis ist man gefasst. „Die Vorhersagen sind eingetreten.“ Ratsherr Philipp Meyn: „Dass die Grünen bei Europa vor uns liegen, war zu erwarten.“ Dass „die Idioten nicht so gut abschneiden“, freut ein Mitglied mit Blick auf die AfD.

18.17 Uhr:

„Rechtsruck ist deutlich geringer als erwartet“ – Claus Poggensee (Grüne, Kreissprecher)

18.15 Uhr:

„Wir haben die SPD überholt. Nächstes Ziel ist die CDU“ – Tanja Bauschke (Grüne, Mitglied Kreisvorstand zu EU-Prognose)

18.03 Uhr: Europawahl: 15,5 Prozent – „Ooh“ heißt es bei den 30 Mitgliedern und Sympathisanten der SPD in der „Krone“.

18.01 Uhr: Die LZ-Reporter schwärmen zu den Wahlpartys aus. Die SPD trifft sich in der Krone, die CDU sind in der Feinschmeckerei. Die Grünen laden ins Mälzer, die Linke ins Schallander. Die FDP trifft sich im Coffeehouse Nr. 1. Außerdem sind wir vor Ort in Adendorf, Gellersen und Scharnebeck.

18 Uhr: Nichts geht mehr. Die Wahllokale haben geschlossen. Wer wird neuer Landrat und wie wählt der Landkreis bei der Europawahl? Vor fünf Jahren lag hier die Wahlbeteiligung bei 53,1%. Das Ergebnis: CDU 31,5, SPD 30,9, Grüne 17,6, AfD 6,0, Li je 5,2, FDP 2,6

17.52 Uhr: Bei der Krone weht die Fahne des SPD.