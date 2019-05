EDV-Probleme: Finanzamt bleibt geschlossen

Lüneburg. Wegen technischer Probleme muss das Finanzamt Lüneburg am Mittwoch, 29. Mai, und am Freitag, 31. Mai, für Besucher geschlossen bleiben. Am Donnerstag wäre ohnehin niemand dort, denn es ist ja Himmelfahrt.

Grund für die Zwangspause ist nach Angaben der Behörde ein bundesweiter Serverausfall, der auch die Computer der Finanzverwaltung Am Alten Eisenwerk in Lüneburg lahmlegt. Die Reparatur des Servers wird voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ab Montag soll der Betrieb wieder normal laufen. lz