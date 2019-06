Polizeitaucher finden Leiche im See am Maschener Moor

Maschen/Salzhausen. Nachdem ein 22-Jähriger aus der Samtgemeinde Salzhausen am Sonntagnachmittag vor den Augen seiner Freunde in dem Badesee bei Maschen untergegangen war, haben Polizeitaucher am Montag eine männliche Leiche in dem Gewässer gefunden.

Die Beamten gehen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich um den seit Sonntag vermissten Mann handelt.

Die genaue Todesursache wird eine Obduktion klären. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.