„Niemand wird mit der Bibel erschlagen“

Der Treffpunkt

Essen und Musik

Die Geburtstagsfeier am Donnerstag soll so aussehen, wie es typisch sei für den Lüneburger CVJM, sagt Larissa Zagel: „Viel Essen, gute Musik und eine entspannte Atmosphäre.“ Jeder ist eingeladen, ab 16 Uhr in die Finkstraße 4 zu kommen, um bei Live Musik, Spielen und Grillen zu feiern und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Café ist grundsätzlich dienstags und freitags von 15 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Donnerstags verwandelt sich das Jugendcafé von 14.30 bis 17.30 Uhr in ein Eltern-Kind-Café.