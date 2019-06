Stadt: Am Freitag steigt Lüneburgs größte Sause: Es ist wieder Stadtfest-Zeit. Die Organisatoren haben für drei Tage ein Programmpaket mit 150 Stunden Musik, da zu Tanz, Sport, Kleinkunst und Kulinarisches geschnürt. Zu den Höhepunkten gehört das Karaoke-Finale der Lünepost am Sonntag.

Kultur: Der aus Bosnien und Herzegowina stammende deutschsprachige Schriftsteller Saša Stanišić, Jahrgang 1978, liest am Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr in der Reihe „Ausgewählt 2019“ aus seinem Roman „Herkunft“. Wegen der großen Nachfrage ist die Lesung vom Heine-Haus ins Glockenhaus verlegt worden.

Politik: In Faßberg und Wiesbaden wird mit großen Luftfahrtveranstaltungen 70 Jahre Luftbrücke nach Berlin gefeiert. Zugleich jährt sich aber auch zum 75. Mal das Massaker der SS in Oradour-sur-Glane. Am Donnerstag beginnen die britischen Tories ihre Suche nach einem Nachfolger für die glücklose Parteichefin und Premierministerin Theresa May.

Land: Am Sonntag werden die Wahlberechtigten in Stadt und Landkreis Lüneburg wieder zu den Urnen gerufen. In der Stichwahl entscheiden sie, wer künftig an der Spitze der Kreisverwaltung stehen wird. Zuvor wird die LZ den beiden Kandidaten, Jens Böther (CDU) und Norbert Meyer (SPD), beim Forum „Das Duell“ am Mittwoch ab 19 Uhr in der Lüneburger Musikschule noch einmal auf den Zahn fühlen.

Sport: Vom Donnerstag bis Sonntag wird in Luhmühlen das internationale Vielseitigkeits-Reitturnier inklusive der Wertung zur deutschen Meisterschaft ausgetragen. Zahlreiche Top-Stars der Szene sind am Start. Zugleich ist das Turnier die Generalprobe für die Europameisterschaft, die Ende August ebenfalls in Luhmühlen stattfindet.

Online: Google hat am Wochenende bestätigt, dass das „June 2019 Core Update“ komplett ausgerollt ist. Welche Folgen der neue Algorithmus für die Suchergebnisse hat, wird sich diese Woche zeigen. lz