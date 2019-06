Feuer am Gymnasium Meckelfeld

Meckelfeld. Ein Feuer am Gymnasium in Meckelfeld hat einen Großeinsatz der Feuerwehr am Gymnasium in Meckelfeld ausgelöst. Gleich mehrere Anrufer hatten gegen 21.20 Uhr über Notruf eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Schule gemeldet. Da zunächst unklar war, ob tatsächlich Gebäudeteile des Gymnasiums brannten, wurde sofort eine große Anzahl von Feuerwehren alarmiert: Eine schwarze Rauchwolke stand über dem Schulzentrum: Im rückwärtigen Bereich der Schule brannte eine größere Anzahl an Müllcontainern in voller Ausdehnung, glücklicherweise waren aber keine Gebäudeteile vom Feuer bedroht.

Die Brandursache ist unklar, jedoch kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Für die Feuerwehren war der Einsatz nach 45 Minuten beendet. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Seevetal übernommen.