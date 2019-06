Lüneburg. Dieser Täter liebte wohl Mettbrötchen: Ganze 13 Stück bestellte ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmorgen in einer Bäckerei in der Straße Vor dem Bardowicker Tore. Doch wie die Polizei berichtet, überreichte der Mann statt Bargeld den Verkäufern einen Stein als Bezahlung.

Der Mann verließ gegen 6.20 Uhr die Bäckerei in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der 04131 8306 2215 entgegen. lz