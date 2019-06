Noch keine Spur zu Marco Dreuter

Lüneburg. Marco Dreuter, der am 19. Juni, aus dem Maßregelvollzug der Psychiatrischen Klinik verschwunden war, ist laut Polizei noch nicht wieder aufgetaucht. Da der 37-Jährige mehrere Abschiedsbriefe hinterlassen hatte, besteht die Sorge, dass er sich etwas antun könnte. Dreuter ist 1,86 Meter groß, fast kahlköpfig und hat einen „Ziegenbart“.

Diesel abgezapft

Bleckede. Vermutlich in der Nacht zu Freitag ist auf einem Parkplatz am Nindorfer Moorweg der Tankeinfüllstutzen eines Baggers aufgebrochen worden. Die Täter zapften aus dem Fahrzeug rund 70 Liter Diesel ab.

Fahrraddiebe schlagen zu

Lüneburg/Bardowick. Die Fahrraddiebstähle in Lüneburg haben drastisch zugenommen, darüber hatte die LZ gerade erst berichtet. Nun meldet die Polizei weitere Taten aus den vergangenen Tagen. In der Wilhelm-Reinecke-Straße wurde ein blau-schwarz-silberfarbenes Damenrad der Marke Bergamont, in der Scharnhorststraße ein rotes Damenrad der Marke Pegasus mit Kindersitz gestohlen.Ein schwarzes Damen-Trekking­rad der Marke Gudereit verschwand im Wilschenbrucher Weg. In Bardowick schlugen Diebe am Bahnhof zu, nahmen ein blaues Mountainbike der Marke Stevens mit. lz

