Tödliches Feuer in Dahlenburg

Dahlenburg. Beim Brand eines Wohngebäudes in Dahlenburg ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Um wen es sich handelt und was die Brandursache war, stand am Abend noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Als der Alarm kurz vor 22 Uhr gekommen sei, habe ein Nebengebäude direkt neben dem Norma-Markt bereits „in voller Ausdehnung“ in Flammen gestanden, sagte Tobias Lotter, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuer Dahlenburg. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften aus Dahlenburg, Ellringen, Dahlem, Harmstorf und Lemgrabe vor Ort. lz