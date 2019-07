Senior von Bus erfasst

Lüneburg. Tragischer Unfall am Donnerstagmittag am Sand: Ein anfahrender Bus streifte mit seinem ausschwenkenden Heck einen 92-Jährigen, der Senior stürzte und verletzte sich schwer, schildert die Polizei den Unfall. Die Beamten ermitteln routinemäßig gegen die 49 Jahre alte Busfahrerin, der Verdacht: fahrlässige Körperverletzung.

Unfall mit Folgen

Lüneburg. Der Auslieferungsfahrer eines Paketdienstes hat am Donnerstag Am Berge einen Unfall gebaut. Eingeschaltet in die Ermittlungen ist auch der Zoll. Der berichtet, dass der Albaner weder über einen gültigen Führerschein noch über Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung verfügt.

Versuchter Totschlag

Ohlendorf. In Lebensgefahr schwebt ein 25-Jähriger Erntehelfer nach einem Streit in einer Unterkunft in Ohlendorf im Kreis Harburg in der Nacht zu Freitag. Laut Polizei war der Mann mit einem 20-Jährigen in Streit geraten, der ihn mit einem Messer verletzte. Der Beschuldigte hatte rund 2,5 Promille intus. ca