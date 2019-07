Süße Beute

Handorf. Diebe haben in den vergangenen beiden Wochen 10 000 Bienen, außerdem Honig, zwischen Marschwegel und Kampstraße gestohlen. Laut Polizei ließen die Täter „Bienenhäuser“ zurück. Der Schaden betrage mehrere Hundert Euro.

Hinweise: (04131) 66388.

Frauen leicht verletzt

Lüneburg. Unfall an der Kreuzung Auf der Hude/Bardowicker Wasserweg am Sonntagmorgen. Eine 35-Jährige in einem VW habe beim Abbiegen eine 60-Jährige in einem Toyota übersehen, berichtet die Polizei. Die Autos stießen zusammen. Die Fahrerinnen seien ins Klinikum gekommen. Sachschaden: 3000 Euro. Hinweise: (04131) 83062215.

Falsche Straße

Lüneburg. 13 Autofahrer fuhren am Sonntagnachmittag zu Unrecht oder zu schnell durch die verkehrsberuhigte Salzstraße, die Polizei verteilte Knöllchen. 20 km/h sind dort erlaubt, der „Spitzenreiter“ war mit 34 km/h unterwegs. ca

