Es wird aufs Tempo gedrückt

Anfrage an die Landesregierung

SPD-Landtagsabgeordnete Andrea Schröder-Ehlers hat eine schriftliche Anfrage an die Landesregierung gestellt, da sie Berichten entnommen hatte, dass auch das DB-Reisezentrum in Lüneburg möglicherweise im Dezember 2022 durch eine DB-Agentur ersetzt werden soll.

„Nach der chaotischen Schließung des DB-Reisezentrums in Uelzen ist zu befürchten, dass es auch bei Veränderungen im DB-Reisezentrum in Lüneburg zu großen Schwierigkeiten kommen könnte. Sowohl DB als auch Metronom haben sich dort als nicht sichere Partner erwiesen“, erklärt Schröder-Ehlers und weiter: „Eine Situation wie in Uelzen, wo nur noch Automaten zum Fahrkartenkauf zur Verfügung stehen, muss verhindert werden. Der personenbediente Verkauf in Lüneburg muss erhalten bleiben“, so Schröder-Ehlers.