Wer hat Edelgard G. gesehen?

Lüneburg. Mit einem Großaufgebot sucht die Bereitschaftspolizei in Lüneburg eine vermisste Seniorin. Auch ein Suchhund ist im Einsatz. Die 84 Jahre alte Edelgard G. ist am Montag aus einem Altenwohnheim im Ortsteil Bockelsberg verschwunden.

Die Seniorin war am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgebrochen, zum Abendessen jedoch nicht wieder zurückgekehrt. Dier Polizei hat noch am selben Abend mit der Suche begonnen. Ohne Erfolg. Am Dienstag wurden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und ein sogenannter Mantrailer angefordert. Derzeit suchen etwa 40 Einsatzkräfte im Bereich Bockelsberg, Düvelsbrook und im Waldgebiet Tiergarten nach der Vermissten.

Die Seniorin ist der Polizei zufolge schlank, ungefähr 1,60 Meter groß, hat weißes, schulterlanges Haar und ist mit einer blauen Regenjacke und einer grauen Hose bekleidet. Vermutlich geht sie an einem Rollator. Wer Frau G. gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215 in Verbindung zu setzen. lz

