Lüneburg. Ein bislang unbekannter Täter hat auf einem Spielplatz in der Straße Am Lembarg ein mit Nägeln beklebtes Brett ausgelegt und mit Blättern getarnt. Das Brett, das in der Nähe eines Spielgerätes abgelegt war, wurde am Dienstag, 6. August, gegen 16.45 Uhr, entdeckt, ohne dass sich ein Kind zuvor daran verletzt hat.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.