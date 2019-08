Was diese Woche wichtig wird: Hundekontrollen, die Heidekönigin und ein Heimspiel

Stadt: Keine Leine? Keine Steuermarke? Das Ordnungsamt startet am Montag Hundekontrollen in der Stadt.

Der Prozess um die Schüsse von Kaltenmoor wird am Diens tag neu gestartet. Bei Schüssen aus einem fahrenden Audi auf eine Gruppe, die am St.-Stephanus-Platz stand, wurde ein Mann schwer verletzt.

Land: Der Auftakt ist mit „Der See brennt“ geglückt (siehe Bericht auf Seite 5), nun fiebern viele Einwohner von Amelinghausen, aber auch anderen Teilen des Landkreises der Wahl der neuen Heidekönigin am kommenden Sonntag auf dem Kronsberg entgegen.

Kultur: Der Singer/Songwriter Felix Meyer begann als Straßenmusiker, in Lüneburg versammelte er auf diese Weise über die Jahre eine große Famgemeinde. Heute lebt er in Hamburg und arbeitet an seinem fünften Studioalbum. Am Freitag, 16. August aber kehrt Felix Meyer zurück, spielt mit seiner Band ab 19.30 Uhr in Schröders Garten.

Sport: Stadtderby unter Flutlicht, das begeistert Spieler und Zuschauer gleichermaßen. Die SV Eintracht empfängt am Freitag um 19.30 Uhr den MTV Treubund zum ewig jungen Duell in der Fußball-Landesliga. Die beiden anderen hiesigen Teams in dieser Klasse treffen tags darauf um 18 Uhr aufeinander – der TSV Gellersen empfängt dann den VfL Lüneburg.

Politik: Am Dienstag will sich die dänische Regierung offiziell bei Menschen entschuldigen, die als Bewohner staatlicher Kinderheime misshandelt und missbraucht wurden.

Am selben Tag wird in Ungarn des 30. Jahrestages der Massenflucht von DDR-Bürgern beim Paneuropa-Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze gedacht, die den Eisernen Vorhang mürbe gemacht hat. Am Donnerstag wird die scheidende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Sie wird neue EU-Kommissionspräsidentin.

Online: Am 13. April 2018 sind wir an den Start gegangen. Seither haben wir auf Instagram etwa 400 Beiträge veröffentlicht, jeden Tagen kommen neue hinzu. Nicht nur Posts, sondern auch Follower: In dieser Woche wollen wir die 7000 knacken. Danke an alle, die uns auch auf diesem Kanal folgen, der für uns immer wichtiger wird. lz