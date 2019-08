Falko Gardlo ist neuer Amelinghausener Heidebock

Amelinghausen. Zweimal in Folge stand Falko Gardlo bei den Wahl zum Heidebock als 2. Adjutant mit auf dem Siegertreppchen. Am Freitagabend gelang dem 22-Jährigen im dritten Anlauf nun der große Wurf: Mit klarem Vorsprung wurde er für ein Jahr zum neuen Oberhaupt des Amelinghausener Heidebockvereins gewählt. „Ich freue mich auf diese Aufgabe und bin total glücklich“, sagte Gardlo. An seiner Seite stehen Eric Stelter (1. Adjutant) und Daniel Kuklinski (2. Adjutant).

Party bis tief in die Nacht

Viele hundert Besucher hatten auf dem voll besetzten Hof von Grätsch’s Gasthaus Niedersachsen mit den Heideböcken bis tief in die Nacht eine große Party gefeiert. Seinen ersten Auftritt hat Gardlo am Sonntag auf dem Kronsberg bei der Wahl der neuen Heidekönigin als Jury-Mitglied sowie beim abschließenden Festumzug auf dem fahrbaren Bock-Thron.