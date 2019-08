Urlauber aus Italien verunglücken auf der A7

Evendorf. Schwerer Unfall auf der A7: Am Sonntagmorgen geriet ein Kleinbus in die Bankette der Autobahn und kam ins Schleudern. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb seitlich auf einem Acker liegen. Von den Fahrzeuginsassen konnten sich drei Personen selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden nur leicht verletzt. Der 53-jährige Fahrer wurde schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Hund lief auf die Autobahn

Der Hund der Familie war in Panik auf die Autobahn gelaufen. Die Einsatzkräfte konnten den Hund, in mehreren hundert Metern vom Unfallort, nur noch tot auffinden. Er ist vermutlich von einem Fahrzeug erfasst worden.

Zwei Fahrspuren der A7 mussten für die Rettungsarbeiten gesperrt werden. Während des Hubschraubereinsatzes wurde die Autobahn kurzfristig in Richtung Hannover voll gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist vermutlich Sekundenschlaf die Unfallursache gewesen. lz