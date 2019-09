Zuschüsse für Sportvereine

Lüneburg. Sport und Spiel auf guten Anlagen: Kurz vor Jahresende bekommen neun Vereine Zuschüsse vom Landkreis Lüneburg. Insgesamt sollen knapp 143 000 Euro verteilt werden. Dafür hat der Sportausschuss in seiner jüngsten Sitzung gestimmt. Das Geld kommt aus dem Strukturentwicklungsfonds 2019. Das letzte Wort hat der Kreisausschuss.

Den größten Betrag erhält mit 59 000 Euro der MTV Treubund Lüneburg: Damit will der Verein einen neuen Umkleide- und Sanitärtrakt am Sportpark umsetzen. Der Tennisclub Amelinghausen investiert 24 000 Euro vom Kreis in die Erneuerung des Hallenteppichbodens und einen Außenplatz, der saniert werden soll. Einen neuen Tartanbelag am Sportplatz erhält der Dahlenburger SK mit einer Förderung von 15 000 Euro. Der TSV Bardowick plant ein ­Beachhandballfeld: Dieses Vorhaben unterstützt der Landkreis mit 14 100 Euro. Über einen Kreiszuschuss von 10 200 Euro wird sich zudem der Thomasburger SV freuen können. Mit dem Geld werden dort Sanitäranlagen umgebaut und modernisiert.

Der TuS Reppenstedt will seinen Tennisplatz zu einer multifunktionalen Kunstrasenfläche aus ökologischem Material umgestalten. Hierfür sagte der Sportausschuss 7000 Euro aus dem Strukturentwicklungsfonds zu. Damit seine Wettkampstätten besser ausgeleuchtet sind, plant der MTV Handorf mit 6600 Euro seine Flutlichtanlage auf dem C-Platz auf Vordermann zu bringen. Jeweils 3500 Euro erhalten der Tus Barendorf und der TC Barum: In Barendorf soll die Tennisanlage ausgeleuchtet und in Barum der Tennisplatz 1 modernisiert werden. lz