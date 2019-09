Lehrer mit Messer bedroht

Lüneburg. Die Polizei hat am Montag Nachmittag einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er soll mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und eine weitere Person mit der Faust und einem Gürtel geschlagen haben.

Der Polizei zufolge hielt sich der 24-Jährige gegen 12.40 Uhr zunächst auf einem Sportplatz an der Uelzener Straße auf und störte dort den Sportunterricht. Als der 37 Jahre alte Lehrer den Mann ansprach, beleidigte dieser den Pädagogen mit einer Geste und bedrohte diesen mit einem Messer in Hand. Der Lehrer brachte daraufhin die Kinder in die Umkleidekabinen und alarmierte die Polizei. Der Täter sei noch vor dem Eintreffen der Polizei verschwunden, hieß es.

Wenig später sei der 24-Jährige im Bereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße aufgetaucht. In der Nähe einer Schule soll der Mann eine 41 Jahre alte Frau, die gerade

ihr Kind von der Schule abholte, belästigt und bedroht haben. Einen 45 ja alten Mann, der der 41-Jährigen und ihrem Kind zur Hilfe eilte, soll der 24-Jährige ebenfalls bedroht haben. Er soll ihn mit der Faust sowie mit einem Gürtel geschlagen haben.

Der 24-Jährige, der bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten war, konnte von den alarmierten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg soll der Mann, der erst vor einigen Monaten mit Auflagen aus der Haft entlassen worden war, einem Haftrichter vorgeführt werden. lz

Den ausführlichen Polizeibericht lesen Sie am Mittwoch in der LZ