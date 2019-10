Ramelsloh. Fünf Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Dienstag in Ramelsloh teils lebensgefährlich verletzt worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war kurz vor zwei Uhr ein mit fünf Personen besetzter Wagen im Kreuzungsbereich Ramelsloher Allee/Harstorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, berichtete Matthias Köhlbrandt, Pressesprecher Feuerwehr Seevetal. Während vier der fünf Fahrzeuginsassen aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen konnten, sei der Fahrer schwerst verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen.

Zur Versorgung und Befreiung der Verletzten alarmierte die Winsener Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften. Die Freiwilligen Feuerwehren Ramelsloh, Ohlendorf und Maschen, vier Rettungswagen und der Notarzt des DRK wurden an die Unfallstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte irrten die bereits aus dem Unfallfahrzeug selbstständig befreiten Mitfahrer an der Unfallstelle umher, erklärte Köhlbrandt, sie seinen von Feuerwehrleuten und Rettungsdienstmitarbeitern betreut und versorgt worden.

Den Fahrer konnten die Feuerwehrleute schnell aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien, er musste an Ort und Stelle reanimiert werden und wurde nach einer weiteren intensivmedizinischen Versorgung in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Die anderen Fahrzeuginsassen erlitten weniger schwere Verletzungen, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. lz