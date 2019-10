Lüneburg. Solidarität mit Flüchtlingen und Rettenden auf dem Mittelmeer wollten die Teilnehmer der Demonstration der Seebrückeninitiative am Wochenende in Lüneburg zeigen. Unter dem Motto „Lüneburg zu einem sicheren Hafen machen“ trafen sie sich zunächst am Clamartpark und zogen anschließend durch die Innenstadt. Die Initiative fordert vom Stadtrat, dass sich Lüneburg bereit erklärt, Menschen, die im Mittelmeer gerettet wurden, aufzunehmen. lz