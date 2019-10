Frau belästigt

Lüneburg. Eine 20-Jährige ist am späten Abend des 28. Oktober von einem unbekannten Mann in einem Wohnhaus in der Straße Hinter der Saline belästigt worden. Nach ersten Ermittlungen folgte der Unbekannte der jungen Frau in das Treppenhaus des Wohnhauses, umfasste sie mit beiden Armen und griff ihr an den Po. Die 20-Jährige wehrte sich und schrie um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 174 cm groß, schlanke Statur, südländisches Aussehen, Dreitagebart, dunkle Augen, schwarze Kleidung mit Kapuze. Hinweise an die Polizei unter (04131) 83062215. lz

