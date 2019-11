Auf in den Blätterwald

Mitmachen

Baumpate werden

Für eine Spende von fünf Euro pro Baumsetzling kann man Baumpate werden. Für jede Spende wird durch die Gemeinschaft ein Laubbaum gepflanzt – inklusive Wildschutz und Anwuchsgarantie. Dabei hat jeder die Möglichkeit, seine Bäume beim Pflanzfest selbst in die Erde zu bringen. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail (Betreff: Blätterwald) an die Gemeinschaftsadresse von LZ und Trinkwasserwald (wald@landeszeitung.de) oder eine Karte an die LZ-Redaktion, Am Sande 18, 21335 Lüneburg. Bitte angeben: Name, Telefon, Zahl der Baumpatenschaften (jeweils 5 Euro), ob und mit wie vielen Personen Sie teilnehmen. Spenden in bar beim Pflanzfest oder vorab per Überweisung an den Verein Trinkwasserwald, Kennwort „LZ-Blätterwald“, Sparkasse Lüneburg, IBAN: DE 52 2405 0110 0000 634030.