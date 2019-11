Drei Lkws brennen auf Betriebsgelände

Winsen/L. Drei Zugmaschinen die auf einem Betriebsgelände in der Otto-Hahn-Straße im Gewerbegebiet Winsen-Ost abgestellt waren, brannten am Samstagabend aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen drei Sattelzugmaschinen in Flammen. Auch eine weitere neben den brennenden Lkws abgestellte Zugmaschine, sowie die Siloauflieger der betroffenen Zugmaschienen wurde durch den Brand beschädigt.

Nach gut einer Stunde waren die in Brand stehenden Fahrzeuge abgelöscht, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in den späten Samstagabend hin. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei aufgenommen.