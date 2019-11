Bürgermeisterwahl in Bleckede: Hier die aktuellen Informationen

18:59 Uhr: 49,84 Prozent für Dennis Neumann – haarscharf hat der parteilose Kandidat den direkten Weg ins Rathaus verpasst. Er wird am 24.11. gegen Felix Petersen (CDU) in der Stichwahl antreten müssen.

18:57 Uhr: Martin Gödecke: „Ich bin nur zum Gratulieren gekommen. Mein Essen wird kalt.“

18:56 Uhr: Seit 25 Minuten warten alle auf das Briefwahlergebnis. Rettet sich Petersen in die Stichwahl oder schafft es Neumann im ersten Wahlgang?

18:46 Uhr: Neumann mit 50,92 Prozent vorn. Fehlt nur noch die Briefwahl. Seit 15 Minuten. ,,Da ist der Deckel drauf!“, ruft ein Mann aus dem 100-köpfigen Publikum.

18:28 Uhr: Es fehlt noch eine Schnellmeldung. Dennis Neumann liegt bei über 50 Prozent und wäre momentan der neue Bürgermeister von Bleckede.

18:25 Uhr: Es fehlen noch zwei Schnellmeldungen von Wahllokalen. Dennis Neumann kratzt haarscharf an der 50-Prozent-Marke.

18:21 Uhr: Es zeichnet sich ein deutliches Bild für den Kandidaten Dennis Neumann ab – zwischenzeitlich lag sein Stimmenanteil bei mehr als 50 Prozent.

18:15 Uhr: Die ersten Ergebnisse liegen vor: Einzelbewerber Dennis Neumann legt vor, gefolgt von Felix Petersen (CDU). Martin Gödecke abgeschlagen.

18:13 Uhr:Einzelkandidat Dennis Neumann: „Ich bin aufgeregt und gespannt…“

18:10 Uhr: Die Spannung steigt.

18:06 Uhr: Ex-Bürgermeister und neuer Landrat Jens Böther (CDU): „Es wird spannend. Mehr möchte ich nicht sagen.“

18:00 Uhr: Nichts geht mehr. Es ist 18 Uhr. Die Wahllokale Bleckedes sind geschlossen. Heute entscheidet sich, wer der neue Bürgermeister in Bleckede wird – oder, wer bei der Stichwahl in zwei Wochen am 24.11. sich noch einmal dem Votum der Wähler stellen darf.

17:58 Uhr: Kandidat Felix Petersen (CDU) gibt sich zuversichtlich : „Jetzt ist die Kampagne vorbei, nun wird geerntet.“

17:50 Uhr: Der Ratsaal im Bleckeder Rathaus ist bereit, die Gäste noch nicht da. (Foto: pet)

17:45 Uhr: Willkommen zum Blog zur Bürgermeisterwahl in Bleckede. Hier werden Sie über die aktuellen Entwicklungen während der Auszählung der Wahl informiert.