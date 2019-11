Platz mit vielen Problemen

Ohne Zählung keine Förderung

Kreiselbau dauert noch

Ochtmissens Bürger brauchen weiterhin Geduld: Die Errichtung des geplanten Kreisels zur Einmündung des Wilhelm-Hänel-Wegs in die Hamburger Straße wird wohl noch dauern. Wie Lüneburgs Straßenplanerin Uta Hesebeck in der Sitzung erklärte, werde die Stadt mit eingeplanten Fördermitteln des Landes in Höhe von 250.000 Euro nicht rechnen können, da sie die erforderlichen Unterlagen zur Verkehrszählung nicht vorlegen konnte. Die Stadt müsse neben der Eigenbeteiligung nun auch diesen Anteil selbst tragen, der jetzt in die Haushaltsplanung aufgenommen sei.