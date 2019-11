Ein Mann mit vielen Talenten

Lüneburg. Er hat eines dieser Gesichter, die einem fast zwangsläufig irgendwo schon mal begegnet sind. Ludger Burmann hat schon in vielen Serien und Filmen mitgewirkt, vom Tatort über „Die Camper“ und „Der Fahnder“ bis hin zu „Rennschwein Rudi Rüssel“, „Fußball ist unser Leben“ und natürlich dem Kinohit „Der bewegte Mann“. Auf seiner langen Liste der Produktionen stehen auch die Roten Rosen: Der Schauspieler aus dem Ruhrpott hatte vor sieben Jahren mal einen Kurzauftritt, nun hatte er erneut in Lüneburg angeheuert.

Der 63-Jährige spielt Willy Berger, den Vater von Ben Berger (Hakim-Michael Meziani), der seine Familie besucht und mit seiner Enkelin eine Seifenkiste baut. „Er kommt aus Essen, ist früher auf Zeche gewesen“, erzählt Burmann. Für ihn als Kind des „Kohlenpotts“ keine unbekannte Biografie. Doch auch Lüneburg ist ihm nicht unbekannt. Zum einen, weil er 2012 schon mal bei den Rosen gedreht hat, zum anderen, weil er hier Freunde habe, die er regelmäßig besuche. „Ich bin zwei, dreimal hier. Lüneburg ist eine schöne Stadt. Ich finde die prima und fühle mich hier richtig wohl.“

„Ich bin an und für sich Dortmunder“

Heimisch seit eh und je aber ist er in Nordrhein-Westfalen. Aufgewachsen in Werne an der Lippe bei Hamm spricht er einerseits fließend Münsterländer Platt, andererseits kennt und mag er die direkte Art des Menschen aus dem Ruhrgebiet. Und natürlich stellt sich angesichts seiner Wurzeln fast zwangsläufig die Frage: Schwarz-Gelb oder Königsblau? „Ich bin an und für sich Dortmunder, habe auch mal einen BVB-Fanclub mitgegründet, aber das Interesse hat stark nachgelassen. An manchen Wochenenden kriege ich gar nicht mit, wie die spielen.“ Zu kommerziell sei ihm der Profifußball geworden. „Das ist doch alles nur noch Geschäftemacherei. Wie viele Dortmunder Jungs spielen denn noch beim BVB? Nur der Reus.“

Gut im Geschäft ist Burmann aber auch selbst. Nicht nur als Schauspieler. Er ist Trauer- und auch Hochzeitsredner, Mediator und Coach. Das sorgt für einen abwechslungsreichen Alltag. Rosendreh im Studio, abendliche Lesungen beim Wein, Wochenendseminare für Priester und Dia­kone („da gibt es stocksteife Typen, nach zwei, drei Tagen sind die plötzlich ganz locker“), als Streitschlichter bei Ehepaaren, die sich irgendwie auseinandergelebt haben, aber als Hochzeitsredner auch Wegbereiter für Paare, die ihre gemeinsame Zeit noch vor sich haben.

Als Tröster gefragt

Zu seinen wohl schwierigsten Jobs gehört die Trauerarbeit. Er hält nicht nur Grabreden, sondern ist als Tröster gefragt, „Neulich bei der Familie einer 24-Jährigen, die sich das Leben genommen hat, das lässt einen auch selbst nicht kalt. Aber so ist das Leben.“

Das Leben hat ihn nun für 14 Tage nach Lüneburg verschlagen, ehe er am Montag darauf schon wieder als Trauerredner gefragt ist. Und was kommt als nächstes für seine lange Liste der Schauspieleinsätze? „Ein Krimi, für welchen Sender, weiß ich selbst noch gar nicht so genau. Aber die Produktion soll Anfang Januar losgehen.“

Von Alexander Hempelmann