Liveticker + + + Dennis Neumann ist Bleckedes neuer Bürgermeister + + +

18.42 Uhr:

Jetzt ist es offiziell: Dennis Neumann ist Bleckedes neuer Bürgermeister: Der Einzelbewerber erhielt 68,30 Prozent, Felix Petersen (CDU) kam auf 31,70 Prozent. Wahlbeteiligung fast 50 Prozent.



CDU-OrtschefWilhelm Kastens kommt und geht als erstes auf Dennis Neumann zu: „Wir arbeiten zusammen.“Jetzt fehlt nur noch die Briefwahl – in den 16 Wahllokalen liegt das Ergebnis vor: Dennis Neumann 66,78 Prozent, Felix Petersen 33,22 Prozent. Dennis Neumann liegt damit mit genau als 1100 Stimmen vorne.Andrea Schröder-Ehlers ist sich sicher: „Mehr als 1000 Stimmen sind nicht mehr einzuholen“. Grüne-Kreistagsfraktionsvorsitzende Petra Kruse-Runge klatscht schon verstohlen in die Hände.Zwei Wahllokale und die Briefwahl fehlen – Einzelbewerber Dennis Neumann liegt mit 800 Stimmen Vorsprung praktisch uneinholbar vorne.Nach 14 von 17 Wahlbezirken: Dennis Neumann 65,48 Prozent, Felix Petersen 34,52 %Jetzt ist auch die Prominenz da. SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Schröder-Ehlers und kurz darauf auch Landrat Jens Böther wollen die Auszählung live mitverfolgen.11 von 17: Neumann 63,39 Prozent, Petersen 36,61 Prozent. „Das war‘s“ heißt es in einzelnen Runden.In den ersten Minuten war es totenstill im Rathaussaal, langsam löst sich aber die Spannung.8 von 17 Stimmbezirken sind drin. Neumann 59,53 Prozent, Petersen 40,47 Prozent.6 Stimmbezirke sind drin. Neumann 56,52 Prozent, Petersen 43,48 ProzentDie erste Ergebnis in zwei Wahlbezirken sind da. 59,57 Prozent für Neumann, 40,43 für Petersen. Göddingen und Radegast waren die ersten

18.01 Uhr:

Im Rathaussaal von Bleckede haben sich bereits mehr als 50 Interessenten versammelt, auch die beiden Kandidaten sind bereits eingetroffen und haben sich mit einem kurzen Händedruck begrüßt.

18.00 Uhr:

Nichts geht mehr – die 16 Wahllokale sind geschlossen. Die Auszählung beginnt. In gut einer Stunde dürfte feststehen, wer Bleckedes neuer Bürgermeister wird: Dennis Neumann und Felix Petersen standen heute auf den Wahlzetteln. Bleiben Sie bei uns dran.