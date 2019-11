Täter drohen mit Pistole

Deutsch Evern. Die Angestellte blickte in die Mündung einer Schusswaffe: Zwei Räuber haben am Montag gegen 20.55 Uhr eine Mitarbeiterin des Netto-Marktes an der Tiergartenstraße überfallen. Das Duo habe die Tageseinnahmen erbeutet, bestätigt Polizeisprecher Kai Richter. Die beiden Maskierten, sie sollen etwa 1,80 Meter groß sein, konnten entkommen, obwohl die Polizei mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Die Kollegin blieb körperlich unverletzt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Auffälliges oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Hinweise: Tel. (04131) 83062215.