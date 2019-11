Sperrungen für den Weihnachtsmarkt

Lüneburg. Vor dem historischen Lüneburger Rathaus eröffnet am Mittwoch, 27. November 2019, der Weihnachtsmarkt. Bis einschließlich Montag, 23. Dezember, sind deshalb einige Änderungen nötig, zum Beispiel beim Wochenmarkt, bei Bussen und Taxen sowie den Parkplätzen. Die Änderungen auf einen Blick:

Wochenmarkt

Die Wochenmarkthändler weichen in die Straßen rund um den Weihnachtsmarkt und das Rathaus aus, und zwar in die Straßenzüge Am Markt, Am Ochsenmarkt, An der Münze, Bäckerstraße und An den Brodbänken.

Verkehrsberuhigt

Kein Fahrzeugverkehr und so wenig Lieferverkehr und Ladetätigkeit wie möglich – das gilt bis Weihnachten sowohl an den Samstagen als auch mittwochs in der Zeit des Wochenmarktes in den verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen Bardowicker Straße, Am Markt, Am Ochsenmarkt, Rosenstraße und An den Brodbänken.

Sperrungen

Wegen der Weihnachtskonzerte am 1. und 3. Advent werden von etwa 16 bis 18.30 Uhr die Straßen Bardowicker Straße, Rosenstraße, An den Brodbänken, Am Markt und am Ochsenmarkt auch für den berechtigten Autoverkehr gesperrt. Dies gilt auch für den Taxenverkehr, der den Veranstaltungsbereich Am Markt vor dem Landgericht in der Zeit der Konzerte nicht passieren kann.

Busse

Aufgrund des hohen Besucherandrangs in der Innenstadt weichen die Linienbusse im Advent an den Markttagen (mittwochs und samstags) sowie an allen Adventsonntagen auf den Stadtring aus und umfahren die sonst üblichen Straßenzüge in der Innenstadt.

Im Einzelnen heißt das: Die vom ZOB kommenden Busse der Linien 5005, 5009, 5013, 5014, 5200, 5202 und 5405 werden über die Reichenbachstraße mit Halt vor dem Parkplatz beim Behördenzentrum umgeleitet. Die Haltestelle Reichenbachplatz ist der zentrale innerstädtische Halt für die aus Bardowick bzw. vom Kreideberg kommenden Linien 5014 und 5405 mit Ziel Bahnhof/ZOB.

Aufgrund dieser Umleitungen werden die Haltestellen Bürgeramt, Markt, Rathaus und Am Sande (B) nicht mehr bedient. Dort ein- und aussteigende Fahrgäste werden gebeten auf den Reichenbachplatz auszuweichen.

Ebenfalls nicht mehr angefahren wird die Haltestelle Am Graalwall stadtauswärts vor der Parkpalette. Ersatz hierfür ist die Haltestelle Am Springintgut.

Taxen

Der Taxenstand Am Markt (vor dem Geschäftshaus Tom Tailor) wird an den Tagen des Wochenmarktes am Mittwoch und Samstag in den Straßenzug Am Ochsenmarkt/Höhe Amtsgericht verlegt. Gleiches gilt zu den Weihnachtskonzerten am 1. und 3. Advent.

Hinweise zum Parken

Die vorhandenen Sonderparkplätze für Schwerbehinderte Am Markt und An der Münze müssen komplett entfallen. Als Ersatz stehen Sonderparkplätze in der Reitenden-Diener-Straße zur Verfügung. Weiterhin vorhanden sind die Plätze auf dem Marienparkplatz.

Die am Abend normalerweise zum Parken freigegebenen Flächen Am Markt und Am Ochsenmarkt stehen in der Zeit des Weihnachtsmarktes nur von 19 Uhr bis längstens 1 Uhr morgens zur Verfügung. Fahrzeuge, die außerhalb dieser Zeiten dort ordnungswidrig parken, werden – vor allem, wenn der Aufbau des Wochenmarktes ansteht – unter Umständen kostenpflichtig abgeschleppt.

Informationen zu Parkhäusern sowie allen größeren Parkplätzen in der Hansestadt Lüneburg finden Besucher der Weihnachtsstadt im Internet unter www.hansestadtlueneburg.de/parken

Fahrradständer

Während des Weihnachtsmarktes stehen die Fahrradständer in der Großen Bäckerstraße bei Karstadt, An der Münze und an der Waagestraße nicht zur Verfügung. Mobile Ersatzständer werden am Rathaus auf der Ochsenmarktseite sowie An den Brodbänken bereitgestellt. lz