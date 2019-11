Die Sommer-Planer

Die Glühwein-Saison

Vor dem Rathaus öffnet der Markt vom 27. November bis zum 23. Dezember, am Sand geht es bis zum 30. Dezember. Besucher können werktags von 10 bis 20 Uhr durch die Budenstadt bummeln, sonntags geht es erst um 11 Uhr los, jeweils samt einer Stunde „Auslauf“. An den Adventssonntagen beginnen jeweils um 17 Uhr Konzerte, um 16.45 Uhr ist ein Trompeter zu hören, von Mittwoch bis Sonnabend zudem ein Bläserquartett. Am 4. Advent spendieren die Schausteller um 15 Uhr ein Knusperhaus zum Vernaschen. Der Wochenmarkt baut sich rund um den Platz und angrenzenden Straßen auf.

Weitere Weihnachtsmärkte gibt es auf dem Hinterhof des ehemaligen News an der Schröderstraße sowie auf dem Hof der Krone an der Heiligengeiststraße, zudem am Hotel Bergström im Wasserviertel und am Alten Kran. An der Johanniskirche wächst ebenfalls eine Budenstadt. Am 7. und 8. Dezember bittet der Arbeitskreis Lünebruegr Altstadt zu seinem Markt mit rund 60 Ständen im Schatten von St. Michaelis. Los geht es dort am Sonnabend um 11 und am Sonntag um 12 Uhr.