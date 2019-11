Neu getaktet durch Stadt und Land

Lüneburg. Fünf Jahre lang hatten Experten am neuen Nahverkehrskonzept für den Landkreis Lüneburg getüftelt. Am kommenden Sonntag, 1. Dezember, sollen die neuen Fahrzeiten, die neuen oder veränderten Verbindungen in Kraft treten. Unter dem griffigen Titel „Konzept Lünebus“ stellten die Landkreisverantwortlichen die neuen Regelungen vor (LZ berichtete).

Lüneburgs Landrat Jens Böther zeigte sich bei der Vorstellung überzeugt: „Mit dem Konzept Lünebus haben wir ein deutlich verbessertes Angebot geschaffen.“ Dabei sei ihm auch bewusst, „dass sich Fahrgäste auf einige Neuerungen erst einmal einstellen müssen“.

Bis zum Sonnabend stellen wir in vier Teilen die grundlegendsten Änderungen im neuen Fahrplan für die Hansestadt und den Landkreis vor – heute geht es um veränderte Takte und veränderte Linienführungen im Stadtgebiet und in den angrenzenden Gemeinden.

Eine grundlegende Neuerung dabei ist: Den bisher auf verschiedenen Stadtbuslinien gültigen 20-Minuten-Takt gibt es im neuen Fahrplan generell nicht mehr.

Mit dem Fahrplanwechsel sind die Busse im Stadtverkehr auch in einem größeren Zeitfenster im Einsatz: montags bis freitags von 5 bis 22 Uhr, sonnabends von 6 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr.

Veränderte Takte:

Linie 5003 (ZOB – Oedeme): In den Stoßzeiten (6 bis 8 Uhr sowie 16.30 bis 18.30 Uhr) 15-Minuten-Takt, zu den sonstigen Zeiten 30-Minuten-Takt.

Veränderte Linienwege:

Linie 5002 (ZOB – Bardowick): Um schneller zum Bahnhof zu kommen, halten die Busse künftig nicht mehr an den Stationen Am Sande, Bürgeramt und Markt, sondern am Reichenbachplatz, von dort geht es direkt zum ZOB.

Die Vergangenheit hat es gezeigt: Fahrplanwechsel gehen nie geräuschlos über die Bühne – das dürfte auch im Zuge der Einführung des neuen Nahverkehrsplans so sein. Für Kritik, Lob oder auch Anregungen schreiben Sie eine Email an die Adresse landredaktion@landeszeitung.de.

Zur Sache Fahrplanhefte sind auf dem Weg Die neuen Fahrpläne für Busse in Hansestadt und Landkreis Lüneburg treten zum 1. Dezember in Kraft, der neue Fahrplan des Hamburger Verkehrsverbunds, der auch den Zugverkehr und den überregionalen Busverkehr enthält, zum 15. Dezember. Informationen zu den neuen Plänen gibt es im Internet unter www.lünebus.de, außerdem über die HVV-App. Näheres dazu unter www.hvv.de. Im Papierformat ist der neue Fahrplan, so heißt es aus der Pressestelle des HVV, ab Ende dieser Woche erhältlich, möglicherweise schon ab dem morgigen Donnerstag. Für drei Euro gibt es ihn dann unter anderem bei der KVG-Bus-Info im Glockenhof und am Bahnhof Lüneburg. Fragen zum Konzept Lünebus beantworten Mitarbeiter des Landkreises über luenebus@landkreis-lueneburg.de oder unter (04131)261040 (montags bis donnerstags, 8 bis 16 Uhr, freitags, 8 bis 13 Uhr).

Teil 2 der Reihe zum neuen Nahverkehrsplan folgt am Freitag

Von Ingo Petersen