Raubüberfall auf Tankstelle

Lüneburg. Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Dahlenburger Landstraße: Drei maskierte Männer haben am Donnerstag gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe einer Geldkassette erpresst. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief zuerst ohne direkten Erfolg. Nach weiteren Ermittlungen noch in der Nacht geriet ein heranwachsender Lüneburger in das Visier der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Zwei der drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

männlich

ca. 175 cm groß

dünne Beine

helle Hose, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe

dunklerer Hauttyp

Person 2:

männlich

ca. 185 cm groß

dunkle, bzw. schwarze Jacke mit Kragen, keine Kapuze

breite Statur

Die Personen sprachen deutsch ohne Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.