Die Lage ist vertrackt

Klaus-Dieter Salewski (SPD): „Die Bauwagen stehen ohne Genehmigung direkt an der Grundstücksgrenze, baurechtlich ist das ein ernstzunehmendes Problem.“ Gegen das Leben in Wohnanhängern habe er generell nichts einzuwenden, „schließlich gibt es sie am Wienebütteler Weg auch“. Aber Fakt sei, dass das Projekt in Kaltenmoor so gegen das Baurecht verstoße. „Der Schaden muss behoben werden.“ Über die Option, den Flächennutzungsplan zu ändern, hat Salewski bislang mit seiner Fraktion nicht gesprochen. Dazu sei ihm bislang auch noch nichts bekannt. Er habe den Unfug-Bewohnern dazu geraten, auf das Schreiben der Stadt erstmal mit einer schriftlichen Stellungnahme zu reagieren.

Die Jusos, dabei handelt es sich um die Jugendorganisation der SPD, positionieren sich dagegen klar zu Unfug: „Wir stehen auf der Seite der Bewohner und fordern die Stadtverwaltung sowie alle Stadtratsfraktionen dazu auf, der Entwicklung des freien Wohnraums in Kaltenmoor nicht im Weg zu stehen.“