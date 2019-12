Amelinghausen. Nach aufwändiger Suche ist ein als vermisst gemeldeter Mann wohlauf gefunden worden. Der 83-Jährige hatte sein Seniorenheim in Amelinghausen am Mittwochabend verlassen, um vermutlich zu Fuß zu seinem früheren Wohnort zu gehen. Noch am Abend wurde die Suche nach dem dementen Mann eingeleitet, wobei auch Rettungshunde des DRK sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz kamen. Damit gelang es schließlich auch, den Mann im Bereich Lopausee aufzuspüren. Laut Polizei ging es ihm den Umständen entsprechend gut. lz

